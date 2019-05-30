Компания Rokid презентовала гарнитуру Vision AR со стерео 3D-дисплеем
Компания Rokid презентовала на Augmented World Expo гарнитуру Vision AR со стерео 3D-дисплеем. Очки можно использовать в качестве монитора компьютера.
Гарнитура нового поколения позволяет видеть огромное количество приложений, если подключить устройство к смартфону и клавиатуре. Применять Rokid Vision могут и любители компьютерных игр. Они позволяют создавать управляемые AR-миры, которыми можно взаимодействовать и в компании друзей. Новинка позволяет извлекать 3D-элементы из веб-сайтов, транслировать фильмы на огромном виртуальном дисплее, накладывать маршруты для пешеходов на дорогу и многое другое.
Устройство можно будет подключать к любому девайсу, поддерживающему DisplayPort. Разработка может похвастаться двумя дисплеями, позволяющими применять стерео 3D-дисплей, полем зрения 45 градусов и биноклем с разрешением 1280 x 720. Создатели работают над дизайном и созданием сопутствующего приложения. Vision AR работает на базе Snapdragon XR от Qualcomm и должна появиться на рынке в следующем году.
Гарнитура нового поколения позволяет видеть огромное количество приложений, если подключить устройство к смартфону и клавиатуре. Применять Rokid Vision могут и любители компьютерных игр. Они позволяют создавать управляемые AR-миры, которыми можно взаимодействовать и в компании друзей. Новинка позволяет извлекать 3D-элементы из веб-сайтов, транслировать фильмы на огромном виртуальном дисплее, накладывать маршруты для пешеходов на дорогу и многое другое.
Устройство можно будет подключать к любому девайсу, поддерживающему DisplayPort. Разработка может похвастаться двумя дисплеями, позволяющими применять стерео 3D-дисплей, полем зрения 45 градусов и биноклем с разрешением 1280 x 720. Создатели работают над дизайном и созданием сопутствующего приложения. Vision AR работает на базе Snapdragon XR от Qualcomm и должна появиться на рынке в следующем году.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:50