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Компания Rokid презентовала гарнитуру Vision AR со стерео 3D-дисплеем

Компания Rokid презентовала на Augmented World Expo гарнитуру Vision AR со стерео 3D-дисплеем. Очки можно использовать в качестве монитора компьютера.

Компания Rokid презентовала гарнитуру Vision AR со стерео 3D-дисплеем

Гарнитура нового поколения позволяет видеть огромное количество приложений, если подключить устройство к смартфону и клавиатуре. Применять Rokid Vision могут и любители компьютерных игр. Они позволяют создавать управляемые AR-миры, которыми можно взаимодействовать и в компании друзей. Новинка позволяет извлекать 3D-элементы из веб-сайтов, транслировать фильмы на огромном виртуальном дисплее, накладывать маршруты для пешеходов на дорогу и многое другое.

Устройство можно будет подключать к любому девайсу, поддерживающему DisplayPort. Разработка может похвастаться двумя дисплеями, позволяющими применять стерео 3D-дисплей, полем зрения 45 градусов и биноклем с разрешением 1280 x 720. Создатели работают над дизайном и созданием сопутствующего приложения. Vision AR работает на базе Snapdragon XR от Qualcomm и должна появиться на рынке в следующем году.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:50

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