Смартфон Motorola Moto Z4 протестирован в бенчмарке Geekbench





Производительность в Motorola Moto Z4 обеспечит процессор Qualcomm SM6150 SoC, который будет работать в паре с операционной системой Android 9.0. Телефон оснастят 4 гигабайтами оперативной памяти, но не исключено, что до релиза этот показатель изменится. Вероятно, в мобильном устройстве будет установлена аккумулятор на 3600 мАч.В проведенном тесте Motorola Moto Z4 набрал 2346 баллов, что ставит его в один ряд с такими телефонами, как Samsung Galaxy A70 и Redmi Note 7 Pro. Пока нет информации об официальной дате релиза модели. Также отсутствуют данные о стоимости смартфона. Поклонникам бренда остается только ждать тизеров от Motorola.