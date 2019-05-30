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Смартфон Motorola Moto Z4 протестирован в бенчмарке Geekbench

Смартфон Motorola Moto Z4 протестирован в бенчмарке Geekbench. Из-за утечки информации с этой проверки в Сеть попала информация о технических характеристиках новинки.
Смартфон Motorola Moto Z4 протестирован в бенчмарке Geekbench

Производительность в Motorola Moto Z4 обеспечит процессор Qualcomm SM6150 SoC, который будет работать в паре с операционной системой Android 9.0. Телефон оснастят 4 гигабайтами оперативной памяти, но не исключено, что до релиза этот показатель изменится. Вероятно, в мобильном устройстве будет установлена аккумулятор на 3600 мАч.

В проведенном тесте Motorola Moto Z4 набрал 2346 баллов, что ставит его в один ряд с такими телефонами, как Samsung Galaxy A70 и Redmi Note 7 Pro. Пока нет информации об официальной дате релиза модели. Также отсутствуют данные о стоимости смартфона. Поклонникам бренда остается только ждать тизеров от Motorola.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:38

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