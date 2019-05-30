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Красное мясо снижает риск развития рассеянного склероза

Специалисты ряда научных учреждений Австралии определили продукт, защищающий от рассеянного склероза. У людей, употребляющих красное мясо в составе средиземноморской диеты, наблюдается значительное снижение риска развития заболевания.
Красное мясо снижает риск развития рассеянного склероза

Выводы сотрудников Университета Картина и их коллег из Австралийского национального университета основаны на результатах исследования с участием 840 человек. Как отмечают авторы научной работы, в необработанном мясе (говядине, свинине, говядине) содержатся микроэлементы, обеспечивающие здоровье неврологической функции. Употребление продукта как части средиземноморской диеты на ранних стадиях демиелинизации ЦНС, предшествующей рассеянному склерозу, снижает риск его развития.

Эксперты не рекомендуют злоупотреблять красным мясом. Достаточно 65 г продукта в день, чтобы затормозить возникновение заболевания.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:05

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