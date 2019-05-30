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Ученые определили идеальные температурные условия для лучшей работы женского мозга

Ученые из США и Германии провели исследование, в результате которого выяснили идеальные температурные условия для лучшей работы женского мозга. Как оказалось, умственная производительность представительниц прекрасного пола растет, когда в офисе тепло.
Ученые определили идеальные температурные условия для лучшей работы женского мозга

В настоящее время большинство современных офисов используют системы климат-контроля, основываясь на скорости метаболизма среднего мужчины, однако идеальная температура для женщин почти на 2 градуса по Цельсию выше, чем для представителей сильного пола. В исследовании принимали участие несколько сотен студентов. Выяснилось, что женщины при прохождении заданий по математике и словесных тестов при более теплой температуре в помещении чаще давали правильные ответы и быстрее справлялись с поставленными заданиями. Что касается мужчин, то у них получалось набрать высокие баллы при более низкой температуре.

Ученые узнали, что при повышении температуры на один градус количество правильных ответов у женщин увеличивалось на 1,76%, а для мужчин при таких условиях на 0, 63% уменьшалось количество верных заданий. Примечательно, ранее было известно о том, что женщинам комфортнее работать в теплом помещении, однако данный факт расценивался как личное предпочтение, не имеющее отношение к связи с производительностью труда.



 
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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:31

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