Ученые определили идеальные температурные условия для лучшей работы женского мозга





В настоящее время большинство современных офисов используют системы климат-контроля, основываясь на скорости метаболизма среднего мужчины, однако идеальная температура для женщин почти на 2 градуса по Цельсию выше, чем для представителей сильного пола. В исследовании принимали участие несколько сотен студентов. Выяснилось, что женщины при прохождении заданий по математике и словесных тестов при более теплой температуре в помещении чаще давали правильные ответы и быстрее справлялись с поставленными заданиями. Что касается мужчин, то у них получалось набрать высокие баллы при более низкой температуре.Ученые узнали, что при повышении температуры на один градус количество правильных ответов у женщин увеличивалось на 1,76%, а для мужчин при таких условиях на 0, 63% уменьшалось количество верных заданий. Примечательно, ранее было известно о том, что женщинам комфортнее работать в теплом помещении, однако данный факт расценивался как личное предпочтение, не имеющее отношение к связи с производительностью труда.