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NASA: Земле угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря

В NASA предупредили жителей Земли о том, что Планете угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря. Такой вывод сделан в связи с обнаружением исследователями на Солнце нового тёмного пятна, испускающего в космос множество частиц.
NASA: Земле угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря

Сотрудники NASA отметили, что подобные явления нередки, но в данном случае Земля пересекается с траекторией движения упомянутых частиц. Специалисты пока не выяснили точно, чем чревата для планеты сложившаяся ситуация. Вполне возможно, что из строя выйдет большая часть электроники на Земле.

«Могут начаться сбои в работе GPS-навигаторов, сотовых телефонов, спутникового телевидения, а также произойти скачки напряжения в ЛЭП», – приводит слова представителей космического агентства издание «ПолитРоссия».

Медики предупреждают и об ухудшении самочувствия метеозависимых граждан.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:32

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