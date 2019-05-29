NASA: Земле угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря



«Могут начаться сбои в работе GPS-навигаторов, сотовых телефонов, спутникового телевидения, а также произойти скачки напряжения в ЛЭП», – приводит слова представителей космического агентства издание «ПолитРоссия».





Сотрудники NASA отметили, что подобные явления нередки, но в данном случае Земля пересекается с траекторией движения упомянутых частиц. Специалисты пока не выяснили точно, чем чревата для планеты сложившаяся ситуация. Вполне возможно, что из строя выйдет большая часть электроники на Земле.Медики предупреждают и об ухудшении самочувствия метеозависимых граждан.