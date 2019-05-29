Спорткар Infiniti Q50 предлагается в России по специальной цене





Такая стоимость определена для машины в модификации Luxe Pack 2, оснащенной 2,0-литровым мотором. Спортивный седан в указанной комплектации обзаведется камерой заднего вида, шестью подушками безопасности, круиз-контролем и различными системами, включающими экономию топлива Start&Stop, помощь при поворотах, технологию Welcome Lightning для равномерной подсветки авто и пространства вокруг.Спортивный седан по специальной цене может похвастаться подогревом передних сидений, багажным проемом для перевозки лыж, запоминанием настроек водительского кресла, наружных зеркал и рулевой колонки. В салоне появится светодиодная подсветка и аудиокомплекс с поддержкой системы I-key. Поклонники бренда из России могут заказать Infiniti Q50 стоимостью от 2 290 00 рублей во всех дилерских центрах марки.Российское представительство японской марки за первый квартал 2019 года реализовало 1402 модели. Данный показатель оказался ниже прошлогоднего на 6%.