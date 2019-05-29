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Ученые доказали, что работа в ночную смену не влияет на риск развития рака груди
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Ученые доказали, что работа в ночную смену не влияет на риск развития рака груди

Ученые из Института Исследований Рака в Лондоне во главе с Майклом Джонсом доказали, что работа в ночную смену не влияет на риск развития рака груди. Такие предположения выразили эксперты в 2007 году из Всемирной организации здравоохранения.
Ученые доказали, что работа в ночную смену не влияет на риск развития рака груди

Сообщалось, что работа в ночную смену повышала риск развития рака молочной железы у женщин из-за пребывания в освещенных искусственным светом помещениях. У них снижалась выработка ночного гормона мелатонина, который увеличивает производство эстрогена, и именно это якобы влияло на рост опухолей в груди.

Теперь же ученые из Лондона доказали, что данное утверждение не является правдивым. Для этого исследователи проанализировали данные 100 тысяч жительниц Великобритании, которые собирали в течение 10 лет. Оказалось, что связи между работой по ночам и риском онкологии молочной железы нет, а у двух тысяч женщин за время исследования был диагностирован инвазивный рак молочной железы. Ученые указывают, что сокращение рабочих смен по ночам или полный отказ от такой работы никак не влиял на возможность появления рака у здоровых женщин. Научные сотрудники намерены более детально проанализировать полученные данные, чтобы передать материалы в ВОЗ.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 15:07

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