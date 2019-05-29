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Мужчины чаще выбирают поездки бизнес-классом в Тель-Авив

Эксперты сервиса Туту.ру, изучив информацию по бронированию авиабилетов за период 2018 года, составили портрет типичного путешественника бизнес-класса. Такой вид перелета чаще выбирают мужчины, а лидером направления оказался Тель-Авив.
Мужчины чаще выбирают поездки бизнес-классом в Тель-Авив

Бизнес-классом любят летать по внутренним маршрутам России 59,3% мужчин, а за границу - 53,6%. Большая часть обеспеченных пассажиров покупает билеты в одну строну. Поездку «туда-обратно» оплачивают чаще всего из Москвы в Париж, Барселону, Лондон или Мюнхен. Путешествие бизнес-классом выбирают люди старше 46 лет. Доля пассажиров авиарейсов из столицы РФ в Тель-Авив составляет 4,1%. Данное направление является лидером рейтинга по зарубежным поездкам, а по внутренним наибольшей популярностью пользуются перелеты из Москвы в Санкт-Петербург, Симферополь или Сочи.

За последний год цена билетов на места в бизнес-классе незначительно изменилась. Стоимость авиаперевозок внутри государства осталась практически на прежнем уровне, а путешествия за границу подорожали примерно на 15%, пишет издание Argumenti.ru.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:44

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