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В предсказаниях Нострадамуса обнаружен намек на гибель США от Йеллоустонского вулкана

Журналисты из Британии обнаружили в предсказаниях Мишеля Нострадамуса намек на гибель АСША от извержения Йеллоустонского вулкана. Данное пророчество было написано еще в 1555 году.
В предсказаниях Нострадамуса обнаружен намек на гибель США от Йеллоустонского вулкана

Сообщается, что Мишель Нострадамус оставил предсказание, где описал катастрофу, которая случится в «Новом городе». В предсказании говорилось, что данный регион разрушит «вулканический огонь», а также череда землетрясений. Эксперты убеждены, что алхимик описал в своем послании гибель Америки, причиной которой может стать извержение Йеллоустонского вулкана. От природных катастроф больше всего пострадает западная часть «Нового города», но последствия случившегося будут ощущаться по всей планете.

Специалисты отмечают, что в западной части Соединенных Штатов находится Йеллоустонский национальный парк со знаменитым вулканом. Сообщается, что последний раз данный вулкан извергался около 640 000 лет назад. Если это произойдет сейчас, то первыми пострадают США, которые впоследствии станут непригодными для жизни.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:14

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