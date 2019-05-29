Дочь Тимати Алиса скопировала образ Жасмин из нового фильма "Аладдин"
Маленькая дочь популярного рэпера Тимати попыталась сделать макияж, как у героини нового фильма "Аладдин" принцессы Жасмин. Новый образ пятилетней Алисы показала своим подписчикам в Instagram ее бабушка Симона Юнусова.
На новом кадре девочка очень забавно накрасилась, чтобы стать похожей на понравившуюся Жасмин из нового творения компании Disney. Принцесса, чью роль исполняет в "Аладдине" актриса Наоми Скотт произвела впечатление на Алису яркими нарядами в индийском стиле и короной на голове. Дочь Тимура Юнусова накрасила губы темной помадой, нарисовала на лбу красный крест и надела головной убор с узором. В комментарии Симона Яковлевна написала, что это их ответ Диснеевской принцессе Жасмин.
Пользователи поинтересовались у автора поста, зачем малышка нарисовала на лбу красный крест и что это может означать. Мать рэпера ответила: "Это Алисино творчество". С чем конкретно это связано Симона Юнусова не знает. Поклонники назвали 5-летнюю Алису "эмоциональной, настоящей маленькой актрисой".
На новом кадре девочка очень забавно накрасилась, чтобы стать похожей на понравившуюся Жасмин из нового творения компании Disney. Принцесса, чью роль исполняет в "Аладдине" актриса Наоми Скотт произвела впечатление на Алису яркими нарядами в индийском стиле и короной на голове. Дочь Тимура Юнусова накрасила губы темной помадой, нарисовала на лбу красный крест и надела головной убор с узором. В комментарии Симона Яковлевна написала, что это их ответ Диснеевской принцессе Жасмин.
Пользователи поинтересовались у автора поста, зачем малышка нарисовала на лбу красный крест и что это может означать. Мать рэпера ответила: "Это Алисино творчество". С чем конкретно это связано Симона Юнусова не знает. Поклонники назвали 5-летнюю Алису "эмоциональной, настоящей маленькой актрисой".
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:55