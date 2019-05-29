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Дочь Тимати Алиса скопировала образ Жасмин из нового фильма "Аладдин"

Маленькая дочь популярного рэпера Тимати попыталась сделать макияж, как у героини нового фильма "Аладдин" принцессы Жасмин. Новый образ пятилетней Алисы показала своим подписчикам в Instagram ее бабушка Симона Юнусова.

Дочь Тимати Алиса скопировала образ Жасмин из нового фильма "Аладдин"

На новом кадре девочка очень забавно накрасилась, чтобы стать похожей на понравившуюся Жасмин из нового творения компании Disney. Принцесса, чью роль исполняет в "Аладдине" актриса Наоми Скотт произвела впечатление на Алису яркими нарядами в индийском стиле и короной на голове. Дочь Тимура Юнусова накрасила губы темной помадой, нарисовала на лбу красный крест и надела головной убор с узором. В комментарии Симона Яковлевна написала, что это их ответ Диснеевской принцессе Жасмин.

Пользователи поинтересовались у автора поста, зачем малышка нарисовала на лбу красный крест и что это может означать. Мать рэпера ответила: "Это Алисино творчество". С чем конкретно это связано Симона Юнусова не знает. Поклонники назвали 5-летнюю Алису "эмоциональной, настоящей маленькой актрисой".



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:55

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