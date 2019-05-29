Солнечное затмение 100 лет назад стало доказательством теорий Эйнштейна





В 1919 году солнечное затмение поставило под сомнение теорию гравитации Исаака Ньютона - закон всемирного тяготения. В 1915 году Эйнштейн выдвинул Общую теорию относительности, которая оказалась альтернативой теории Ньютона. Чтобы доказать или опровергнуть утверждение физика, нужно было дождаться полного солнечного затмения. 100 лет назад ученым удалось узнать, что Эйнштейн не ошибся.Каждая планета движется вокруг Солнца в эллипсе, который возвращается к одной и той же точке в пространстве и прецессирует. Эксперты наблюдали за Меркурием в конце 1500 года, поэтому с результатами за 300 лет измерения оказались экстраординарными.29 мая этого года современная наука отмечает 100-летие события, когда была утверждена общая теория относительности Эйнштейна, как ведущая теория о процессе гравитации. Законы Ньютона никто не отменял, но они полезны только если приблизить их к теории Эйнштейна.