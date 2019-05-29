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Учёные рассказали об опасности для здоровья находиться в «зоне смерти» Эвереста

Зарубежные учёные выяснили, каким рискам для здоровья подвергается человек, находящийся в «зоне смерти» горы Эверест. Речь идёт о высоте в 8,8 км над уровнем моря.
Учёные рассказали об опасности для здоровья находиться в «зоне смерти» Эвереста

По мере того как альпинист поднимается всё выше, в его лёгкие и мозг поступает меньше кислорода, в связи с чем начинаются процессы отмирания клеток и, как следствие, происходят сбои в работе организма, которые могут спровоцировать сердечный приступ или инсульт. Согласно результатам исследования, в «зоне смерти» Эвереста у человека уровень кислорода падает до 25 %, что сопоставимо с анализами пациента, который вот-вот умрёт. Для предотвращения внезапной гибели альпинисты, взбираясь по горе, увеличивают высоту подъёма плавно, для того чтобы постепенно приучать организм к недостатку кислорода. Лишь через несколько недель начинает больше вырабатываться гемоглобина, и это компенсирует нехватку CO2.
Учёные рассказали об опасности для здоровья находиться в «зоне смерти» Эвереста

Кроме того, из-за высокого уровня содержания железа у человека, приближающегося к «зоне смерти» Эвереста, отекают лёгкие, развивается кашель, он испытывает слабость и подвергается приступам удушья. По мере того как скалолаз достигает отметки в 8 км, у него возникает гипоксия, результатами которой являются отёк мозга, рвота и трудности с мышлением, не редкость – зрительные галлюцинации. Тошнота провоцирует утрату аппетита и, как следствие, потерю веса и мышечную слабость. Из-за бликов от льда и снега возможны разрывы кровеносных сосудов и временная потеря зрения.

Только за этот год на Эвересте погибли 11 альпинистов.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:30

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