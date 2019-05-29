Американский психолог уверен, что осознание смерти улучшает качество жизни





Ученый из Соединенных Штатов Америки Джейсон Линдер исследовал проблемы качества жизни и осознания ее скоротечности. Результат работы оказался неожиданным, по утверждению психолога, осознание собственной смерти может благотворно влиять на человека, способствуя повышению качества его жизни. Причиной этого он считает тот факт, что, понимая скоротечность жизни и неизбежность ее окончания, люди больше концентрируются на ее положительных сторонах и учатся ценить каждый счастливый миг.В статье об исследованиях Линдер приводит пример своей родственницы, умершей от онкологического заболевания. Женщина увлекалась спортом и медитацией, вела здоровый образ жизни и употребляла только здоровую пищу. При этом она отказалась от лечения и последние дни провела с близкими. Эксперт советует всем иногда представлять близость смерти, чтобы кардинально изменить взгляд на окружающий мир. По его мнению, благодаря этому качество жизни существенно повысится, а любые неприятности будут казаться мелкими.