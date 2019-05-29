Названы странные правила жизни британской королевской семьи





Первое правило, если королева Британии встает, все присутствующие должны сделать то же самое. Также все члены королевской семьи должны перестать есть, когда заканчивает кушать королева. Следующим правилом в списке стало то, что наследники престола должны путешествовать отдельно друг от друга. Поясняется, что это сделано в интересах сохранения престола, поскольку в аварии могут погибнуть все претенденты на трон. На публичном мероприятии женщинам из британской королевской семьи после 18:00 необходимо сменить шляпку на тиару. Данное правило действует на протяжении нескольких столетий.Королева Великобритании должна одобрить брачные предложения всех членов своей семьи, а также свадебное платье. В букете невесты обязательно должен присутствовать мирт, который символизирует надежду и любовь. Королева должна брать в путешествие один черный наряд, чтобы в случае чей-либо смерти она могла выразить скорбь. В меню королевской семьи отсутствуют моллюски, поскольку они могут привести к аллергии или отравлению, и чеснок из-за специфического запаха. Членам королевской семьи запрещено играть в «Монополию», поскольку данная игра считается слишком порочной.