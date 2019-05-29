Юля Ефременкова призналась, что болеет в свадебном конкурсе за Майю Донцову и Лешу Купина





Не секрет, что Ефременкова довольно часто общается со своими подписчиками. Каждый день Юлии задают многочисленные вопросы, на которые она с удовольствием спешит ответить. Зачастую фанатов телезнаменитости интересует скандально-известная телестройка, а также ее личные отношения с Мондезиром Свет-Амуром, однако иногда блондинке задают вопросы относительно определенных героев «Дома-2».К примеру, считанные часы назад у Ефременковой спросили, за кого в конкурсе «Свадьба на миллион» она болеет. Юлия не стала долго затягивать с ответом и заявила, что в этом состязании победителями для нее являются только Майя Донцова и Алексей Купин.Юлия не стала объяснять подписчикам, почему в этом году она болеет именно за эту пару, но внимательные фолловеры тут же вспомнили, что не так давно главный редактор журнала «Дом-2» Антон Беккужев также указал на то, что считает Донцову и Купина победителями.Тогда Беккужев также указал на то, что пара Майи и Алексея одна из самых искренних в Периметре, поэтому они достойны выиграть конкурс «Свадьба на миллион».К слову, некоторых зрителей «Дома-2» очень удивили заявления Юлии. Оказывается, что до недавнего времени поклонники реалити-шоу были убеждены в том, что победа достанется Марине Африкантовой и Роману Капаклы.