АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Активизация нейронов в миндалине позволяет животным отслеживать психическое состояние партнеров
EUR 72.17 USD 64.54
Курс валют на 29.05.2019

Крупные банки заменяют SMS для клиентов push-уведомлениями

Специалисты РБК провели опрос и выяснили, что наиболее крупные российские финансово-кредитные учреждения придерживаются тактики постепенной замены SMS для клиентов push-уведомлениями. Доля последних у некоторых из банков уже почти достигает трети (например, у Альфа-банка и Райффайзенбанка).
Крупные банки заменяют SMS для клиентов push-уведомлениями

Данные меры связаны с постоянным ростом стоимости SMS, поэтому рассылать push-уведомления намного выгоднее. Только за прошлый год, к примеру, затраты банков на «сотовые сообщения» составили, согласно данным AC&M Consulting, порядка 20 миллиардов рублей. Однако полностью отказаться от SMS-сообщений кредитно-финансовые организации пока не могут – в силу законодательства, которое предписывает банкам в обязательном порядке информировать клиентов об их задолженностях и остатках лимитов кредитования, когда они каждый раз совершают операции по картам. Тем не менее, речь не идёт именно об использовании для этих целей рассылки SMS, поэтому финансисты начали внедрять более дешёвый вариант – push-уведомления. Однако для того чтобы пользователь получал их, ему следует выбрать этот способ информирования основным, установить на смартфоне приложение своего банка, а также иметь интернет-подключение.

Что касается банков, они договариваются с корпорациями Google и Apple, владеющими основными магазинами приложений, о возможности осуществлять push-рассылку, и с компанией-посредником, которая займётся этим. Если же клиент по той или иной причине не получит такое сообщение, на его телефон придёт резервное SMS.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Крупные банки заменяют SMS для клиентов
Названы самые дешёвые направления
"Это же катастрофа!": Митя Фомин
Активизация нейронов в миндалине
Ученые прогнозируют апокалипсис через
Юля Ефременкова призналась, что болеет
В России начнут тестировать 5G-сети с
Ученые рассказали, как избавится от
Екатерина Шпица оголила грудь на фото
Представлен ТОП-5 наиболее
Звезда «Дома-2» Андрей Черкасов
Xiaomi создали зубную щётку с сенсорным
"Русская Кардашьян" Анастасия Квитко на
Археологи обнаружили во Франции древнее
Компания BMW представила рестайлинговую
В Астрахани в результате пожара в жилом
Родственники Ивана Краско практически
В США медики вылечили пациентку с
Актер Кирилл Плетнев переживает кризис
Медики советуют людям заниматься
Станислав Садальский рассказал о
До начала премьеры новинок Apple в Сети
В студенческие годы Кейт Миддлтон
Электрокар Honda e получит камеры
"Слова "диета" в моей жизни не было":
Ученые открыли новую технологию,
Шепелев разоблачил звезду сериала
Vivo Nex 2 может иметь революционную
Космонавты на МКС слушают новый сингл
Ученые рассказали о влиянии негативных
Просмотреть все новости