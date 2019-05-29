Крупные банки заменяют SMS для клиентов push-уведомлениями





Данные меры связаны с постоянным ростом стоимости SMS, поэтому рассылать push-уведомления намного выгоднее. Только за прошлый год, к примеру, затраты банков на «сотовые сообщения» составили, согласно данным AC&M Consulting, порядка 20 миллиардов рублей. Однако полностью отказаться от SMS-сообщений кредитно-финансовые организации пока не могут – в силу законодательства, которое предписывает банкам в обязательном порядке информировать клиентов об их задолженностях и остатках лимитов кредитования, когда они каждый раз совершают операции по картам. Тем не менее, речь не идёт именно об использовании для этих целей рассылки SMS, поэтому финансисты начали внедрять более дешёвый вариант – push-уведомления. Однако для того чтобы пользователь получал их, ему следует выбрать этот способ информирования основным, установить на смартфоне приложение своего банка, а также иметь интернет-подключение.Что касается банков, они договариваются с корпорациями Google и Apple, владеющими основными магазинами приложений, о возможности осуществлять push-рассылку, и с компанией-посредником, которая займётся этим. Если же клиент по той или иной причине не получит такое сообщение, на его телефон придёт резервное SMS.