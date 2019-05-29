Ученые прогнозируют апокалипсис через 80 лет
Ученые проанализировали различные необратимые процессы, происходящие на Планете, и выяснили, что в скором времени может наступить апокалипсис. Специалисты установили приблизительный срок в 80 лет.
Ученые считают, что вследствие глобального потепления Земле угрожает потоп. Те люди, которые выживут после него, будут страдать от страшного голода. Ученые сопоставили данные о погоде за последнее время и предположили, что общая температура может повыситься еще на пять градусов. Это скажется на ледниках, которые начнут таять с большей скоростью.
Наводнение угрожает 200 тысячам человек. В мире будут наблюдаться массовые миграции и, как следствие, войны за территории и голод. Специалисты посчитали, что из-за затопления будут потеряны 1,8 миллиона квадратных километров суши. Это сравнимо с площадью нескольких европейских стран вместе взятых. Затоплению подвергнуться в основном равнинные участки, пригодные для сельскохозяйственных работ.
Ученые считают, что вследствие глобального потепления Земле угрожает потоп. Те люди, которые выживут после него, будут страдать от страшного голода. Ученые сопоставили данные о погоде за последнее время и предположили, что общая температура может повыситься еще на пять градусов. Это скажется на ледниках, которые начнут таять с большей скоростью.
Наводнение угрожает 200 тысячам человек. В мире будут наблюдаться массовые миграции и, как следствие, войны за территории и голод. Специалисты посчитали, что из-за затопления будут потеряны 1,8 миллиона квадратных километров суши. Это сравнимо с площадью нескольких европейских стран вместе взятых. Затоплению подвергнуться в основном равнинные участки, пригодные для сельскохозяйственных работ.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:42