Ученые прогнозируют апокалипсис через 80 лет





Ученые считают, что вследствие глобального потепления Земле угрожает потоп. Те люди, которые выживут после него, будут страдать от страшного голода. Ученые сопоставили данные о погоде за последнее время и предположили, что общая температура может повыситься еще на пять градусов. Это скажется на ледниках, которые начнут таять с большей скоростью.Наводнение угрожает 200 тысячам человек. В мире будут наблюдаться массовые миграции и, как следствие, войны за территории и голод. Специалисты посчитали, что из-за затопления будут потеряны 1,8 миллиона квадратных километров суши. Это сравнимо с площадью нескольких европейских стран вместе взятых. Затоплению подвергнуться в основном равнинные участки, пригодные для сельскохозяйственных работ.