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Звезда «Дома-2» Андрей Черкасов рассказал первые подробности своей свадьбы

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2», а ныне ведущий проекта Андрей Черкасов поделился первыми подробностями своего бракосочетания. По словам телезнаменитости, на торжество они с возлюбленной пригласили только самых близких друзей и родственников.
Звезда «Дома-2» Андрей Черкасов рассказал первые подробности своей свадьбы

Ни для кого не является секретом, что Черкасов и Кристина Ослина расписались еще 12 декабря 2018 года, однако свадьбу влюбленные решили оставить на лето. Уже через несколько дней, а если быть точнее 1 июня, в одном из лучших столичных заведений «Balzi Ross» состоится одно из самых долгожданных бракосочетаний для телестройки «Дом-2».

Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с Черкасовым, в котором он заявил, что не жалел денег на самое важное мероприятие в своей жизни. По словам Андрея, они с Кристиной очень тщательно продумали не только программу развлечений, но и меню, а также цветочное украшение для зала.

«Гостей будет 60-65 человек из числа самых близких. К нам летят родственники из Кемеровской области, Сургута, Одессы. Свадьба будет веселой! Максимум смеха и танцев, а не только банальные конкурсы»,- подчеркнул ведущий «Дома-2».


Звезда «Дома-2» Андрей Черкасов рассказал первые подробности своей свадьбы

Также Андрей признался, что на его свадьбе не будет участников реалити-шоу, так как они с Кристиной не хотели никого обидеть. Именно поэтому на торжестве будут присутствовать только ведущие проекта, с которыми Черкасов ежедневно работает на шоу, а также близкие друзья – Евгений Кузин и Александра Артемова, сообщает Starhit.

К слову, костюм жениха уже готов, однако Андрей решил оставить его расцветку в секрете.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:59

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