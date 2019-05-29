Звезда «Дома-2» Андрей Черкасов рассказал первые подробности своей свадьбы

«Гостей будет 60-65 человек из числа самых близких. К нам летят родственники из Кемеровской области, Сургута, Одессы. Свадьба будет веселой! Максимум смеха и танцев, а не только банальные конкурсы»,- подчеркнул ведущий «Дома-2».



