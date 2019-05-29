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Представлен ТОП-5 наиболее распространенных способов кражи денег с банковских карт

В последнее время участились случаи похищения денег с банковских карт. Эксперты в области финансов составили ТОП-5 наиболее распространенных способов кражи средств и рассказали, как уберечь свои вклады от мошенников.
Представлен ТОП-5 наиболее распространенных способов кражи денег с банковских карт

Злоумышленники часто отсылают «письма счастья» в надежде попасть на доверчивого клиента. Такая уловка с выгодными скидками или выигрышем в лотерею маскируется под сообщение из банка. Эксперты советуют получателю сравнить официальный адрес финансового учреждения с координатами отправителя.

Специалисты рекомендуют не открывать сомнительные уведомления, так как они могут содержать вредоносное ПО. Нельзя сообщать пин-код и другие параметры карты посторонним лицам, звонящим по неизвестным номерам с просьбой подтвердить персональные данные. Сотрудники банков не раз предупреждали, что эта информация конфиденциальна, и клиент не должен ее доверять никому.

В ТОП-5 самых распространенных способов кражи средств финансисты включили SMS или звонки о необходимости оказать материальную помощь близкому человеку, попавшему в беду. Специалисты советуют связаться непосредственно с тем, о ком шла речь в уведомлении. Не стоит переходить на подозрительные ссылки, пересланные незнакомыми людьми. Нужно внимательно работать с банкоматом, поскольку неизученные вкладки, открытые на терминале, могут грозить потерей вклада.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:08

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