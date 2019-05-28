Актриса Анастасия Цветаева в третий раз стала матерью
Российская актриса Анастасия Цветаева сообщила подписчикам радостную новость. Артистка в третий раз стала матерью, роды знаменитости состоялись в Тель-Авиве, там на свет появился мальчик.
Об этом Анастасия Цветаева рассказала на своей странице в Instagram. Актриса коротко описала ситуацию, так как продолжает находиться в больнице вместе с ребенком. «У нас родился сын!» - заявила супруга Надава Ольгана. Знаменитость отметила, что и она, и ее наследник чувствуют себя отлично, а все остальные подробности будут потом.
Анастасия Цветаева заранее знала дату своих родов, это произошло из-за того, что врачи предложили ей сделать плановое кесарево сечение, а она согласилась. Именно поэтому актриса вместе с супругом готовилась к этому дню. Надав Ольган присутствовал при родах жены, это уже не первый его подобный опыт. Актриса отметила, когда ее муж рядом с ней – она не боится ничего.
Дочь пары Эстер изначально негативно восприняла беременность матери Анастасии Цветаевой, но быстро изменила свое мнение. Артистка рассказала о том, что девочка очень полюбила своего будущего брата или сестру, поэтому ждала родов не меньше родителей. Звезда уверена, Эстер не даст новорожденного в обиду.
Напомним, у Анастасии Цветаевой и ее гражданского мужа Олега Гончарова в 2005 году родился сын Кузьма. В 2010-м актриса вышла замуж за израильтянина Надава Ольгана и через два года у них родилась дочка Эстер.
Об этом Анастасия Цветаева рассказала на своей странице в Instagram. Актриса коротко описала ситуацию, так как продолжает находиться в больнице вместе с ребенком. «У нас родился сын!» - заявила супруга Надава Ольгана. Знаменитость отметила, что и она, и ее наследник чувствуют себя отлично, а все остальные подробности будут потом.
Анастасия Цветаева заранее знала дату своих родов, это произошло из-за того, что врачи предложили ей сделать плановое кесарево сечение, а она согласилась. Именно поэтому актриса вместе с супругом готовилась к этому дню. Надав Ольган присутствовал при родах жены, это уже не первый его подобный опыт. Актриса отметила, когда ее муж рядом с ней – она не боится ничего.
Дочь пары Эстер изначально негативно восприняла беременность матери Анастасии Цветаевой, но быстро изменила свое мнение. Артистка рассказала о том, что девочка очень полюбила своего будущего брата или сестру, поэтому ждала родов не меньше родителей. Звезда уверена, Эстер не даст новорожденного в обиду.
Напомним, у Анастасии Цветаевой и ее гражданского мужа Олега Гончарова в 2005 году родился сын Кузьма. В 2010-м актриса вышла замуж за израильтянина Надава Ольгана и через два года у них родилась дочка Эстер.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:33