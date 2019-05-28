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Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала

Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала, снявшегося во многих ключевых битвах. Это 44-летний актер Эндрю МакКлей, являющийся одним из участников массовки в армии северян.
Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала

О нем поклонники «Игры престолов» узнали из документальной картины «Игра Престолов» Последний дозор», посвященной съемкам данного сериала, она вышла через неделю после финального эпизода. В нем больше всего внимания зрителей досталось тому, кто этого явно не ожидал – актеру Эндрю МакКлею. 44-летний участник массовки в крупных сражениях снялся практически во всех знаковых битвах, снятых в сериале: Битве бастардов и сражении против Короля Ночи в Винтерфелле. Он также появлялся в кадре со Станнисом Баратеоном и однажды встречал Брана Старка у ворот его родной крепости.

В «Игра престолов: Последний дозор» самый преданный персонаж сериала подарил Киту Харрингтону, сыгравшему Джона Сноу, свою куртку. Эндрю МакКлей отметил, что данный герой является его любимым и ему всегда нравилось, как его играет этот актер.
Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала

Поклонники «Игры престолов» сразу начали оставлять благодарности самому преданному персонажу сериала в социальных сетях. Они занимаются поиском всех его появлений на протяжении 8 сезонов и собирают из найденных картинок коллажи. Пользователи отмечают, именно на таких людях держатся крупные проекты, но очень часто их вклад остается незамеченным.



 
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Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:55

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