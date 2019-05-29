Шепелев разоблачил звезду сериала “Кадетство” Емельянова в попытке обмануть ДНК-тест на отцовство





Мужчина обратился в программу из-за подозрений в том, что он не является отцом своего ребенка. Петербуржец рассказал, что около шести лет назад, он и его супруга Ольга Логинова переживали кризис в отношениях и женщина жила отдельно в Москве. Кирилл Емельянов отметил, что напуган настойчивостью Юмшанова и подтвердил, что был знаком с его женой. Артист и Ольга Логинова отметили, что между ними не было сексуальной связи. Емельянов долгое время отказывался проходить ДНК-тест, но пришел в студию с условием, что он сам выберет клинику для проведения анализа. В итоге оказалось, что вероятность отцовства артиста составила 0%.Однако на детекторе лжи артист признался, что для анализа он использовал чужой генетический профиль. Выяснилось, что артист имел интимные отношения с Ольгой Логиновой и боялся, что это выяснится. В результате теста материала между Иваном Юмшановым и его предполагаемым сыном родственная связь была подтверждена.