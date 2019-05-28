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Ученые нашли гены, способные объяснить эволюцию человека

Канадские ученые сумели выявить уникальные гены, которые могут объяснить эволюцию человека. Итоги соответствующей работы опубликованы в журнале Nature Genetics.
Ученые нашли гены, способные объяснить эволюцию человека

Как известно, геном шимпанзе и человека отличается всего в 1%, а различия ДНК между разными людьми в среднем составляют 0,1%. Впечатляющие различия между видами произошли благодаря тому, что часть генов являются регулирующими и могут влиять на несколько уровней кода. Новая научная работа демонстрирует, что аминокислоты, контактирующие с ДНК, составляют небольшую часть молекулы ТФ, но определяют поведение белка. Этот факт учитывался в новом методе скрининга, в результате которого выяснилось, что почти одинаковые белки влияли на разные участки ДНК, следовательно, на разные гены. Таким образом ученые нашли десятки уникальных для человека генов, способных выступать причиной его отличия от шимпанзе.

Ученые выяснили, что структура под названием “цинковые пальцы” имели больше типов клеток, что, вероятно, позволяет создать более сложные органы. Исследователи работают над поиском уникальных для человека ТФ, но задача усложняется невозможностью проводить лабораторные опыты над человеком.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:38

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