АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России отмечают День пограничника: Известные отечественные звезды, служившие в пограничных войсках
EUR 72.19 USD 64.46
Курс валют на 28.05.2019

Ученые: Родившиеся недоношенными дети имеют повышенный риск развития болезни легких

Дети, родившиеся недоношенными или с очень низким весом, во взрослом возрасте имеют высокий риск развития заболеваний легких. Международное исследование, результаты которого опубликованы в издании The Lancet Respiratory Medicine, было проведено Детским исследовательским институтом Мердока и Университетом Мельбурна при участии ученых из Норвегии, Финляндии, Великобритании и Нидерландов.
Ученые: Родившиеся недоношенными дети имеют повышенный риск развития болезни легких

Исследование показало, что дети, родившиеся до 32 недели беременности или имеющие вес при рождении менее 1501 г, в четыре раза чаще страдают от болезней легких во взрослом возрасте. В исследовании приняли участие 935 добровольцев, которые находились в группе риска, и 722 человека, родившихся в срок. Ведущий исследователь профессор Лекс Дойл отметил, что у многих людей, родившихся до срока, часто развивается хроническая обструктивная болезнь легких, которая блокирует воздушный поток и затрудняет дыхание. Вероятность развития недуга повышается, если новорожденный пострадал от бронхолегочной дисплазии. Риск также возрастал при регулярном воздействии табачного дыма или других загрязнителей воздуха.

Ученые отметили, что врачи общей практики или врачи-специалисты должны быть осведомлены, что их взрослые пациенты при рождении имели низкий вес или появились на свет раньше срока.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На стройке в Новосибирске после падения
Нюша скопировала образ Ольги Бузовой и
Россия планирует сделать свои крылатые
Мобильные телефоны способны
В России отмечают День пограничника:
Стали известны комплектации нового
Звезда «Дома-2» Вика Романец в грубой
Ученые: Родившиеся недоношенными дети
Китайские СМИ рассказали об уникальном
Медики: Кровотечение из носа может
Ольга Бузова получила от неизвестного
Xiaomi представила бюджетные «убийцы
Диетологи назвали цельнозерновые каши
Любовь Толкалина продемонстрировала
Volvo назвала российские цены на новый
Из-за вранья Феофилактовой относительно
Лолита заявила о своем безразличии к
Названы продукты, помогающие избавиться
Летом в Крыму пройдет международный
В Саратовской области после нападения
Ученые объяснили, чем опасен для
Ксения Бородина назвала платье Саши
Лошадь укусила актрису Джессику Честейн
Ноутбук HP Envy оснащен уникальной
Вирус герпеса способен ускорять
Фигуристка Ирина Слуцкая готовится к
«Недавно у нее на замене Ксюша Бородина
Компания Fiat отзывает в России 71
«Просто зверь»: Муж Леры Кудрявцевой
Ученые из США развенчали семь самых
Просмотреть все новости