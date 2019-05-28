Ученые: Родившиеся недоношенными дети имеют повышенный риск развития болезни легких





Исследование показало, что дети, родившиеся до 32 недели беременности или имеющие вес при рождении менее 1501 г, в четыре раза чаще страдают от болезней легких во взрослом возрасте. В исследовании приняли участие 935 добровольцев, которые находились в группе риска, и 722 человека, родившихся в срок. Ведущий исследователь профессор Лекс Дойл отметил, что у многих людей, родившихся до срока, часто развивается хроническая обструктивная болезнь легких, которая блокирует воздушный поток и затрудняет дыхание. Вероятность развития недуга повышается, если новорожденный пострадал от бронхолегочной дисплазии. Риск также возрастал при регулярном воздействии табачного дыма или других загрязнителей воздуха.Ученые отметили, что врачи общей практики или врачи-специалисты должны быть осведомлены, что их взрослые пациенты при рождении имели низкий вес или появились на свет раньше срока.