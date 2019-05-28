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Китайские СМИ рассказали об уникальном авианосце России, оказавшемся не по зубам США

Китайское издание Sohu опубликовало материал, посвященный уникальному российскому двухкорпусному авианосцу. Эксперты отмечают, если РФ реализует этот проект, то его можно будет считать настоящим «технологическим чудом», оказавшемся не по зубам даже США.
Китайские СМИ рассказали об уникальном авианосце России, оказавшемся не по зубам США

В данном материале китайские СМИ рассказывают о концепции авианосца, построенного по катамаранному типу. Это означает, что военный корабль будет двухкорпусным. Целесообразность данного решения в настоящий момент обсуждается в Военно-морском флоте России.

Двухкорпусный авианосец имеет целый ряд преимуществ перед обычным. Он располагает значительно большей палубой, где можно размещать не только авиацию, но и мощное вооружение. В результате это сделает авианосец катамаранного типа настоящей «плавучей крепостью». Подобная форма позволит боевому кораблю выполнять роль волнореза, тем самым он сможет развивать большую скорость при меньшей мощности двигателя.

Несмотря на все преимущества двухкорпусного авианосца, у него есть один существенный недостаток. На нем нельзя будет выйти в море при плохих погодных условиях. Такое ограничение обусловлено конструкцией, которую сильные волны могут буквально разорвать пополам. Именно поэтому США в прошлом уже отказалась от подобных проектов. Если РФ сможет построить такой авианосец и решить данную проблему – это станет настоящим «технологическим чудом», сообщает издание «ПолитРоссия».



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:30

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