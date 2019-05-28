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Из-за вранья Феофилактовой относительно выплат алиментов бывшим мужем у Романец и Гусева «накрылась» бесплатная поездка в Турцию

«Всплыла на поверхность» настоящая причина, почему экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Вика Романец продолжает так жестко критиковать свою бывшую приятельницу Женю Феофилактову. Оказывается, что из-за обмана блондинки у Антона Гусева и его новой жены «накрылась» бесплатная поездка в Турцию.

Из-за вранья Феофилактовой относительно выплат алиментов бывшим мужем у Романец и Гусева «накрылась» бесплатная поездка в Турцию

Не секрет, что до недавнего времени Романец старалась не вмешиваться в отношения своего супруга и его бывшей избранницы, с которой мужчину связывает общий наследник. Правда, сейчас все изменилось и Вика не упускает удобного случая, чтобы «не облить» Женю грязью.

Все стало понятно после того, как в Интернете появились сведения о больших долгах Гусева и Романец, с которыми им никак не удается рассчитаться. Сообщается, что звездная пара планировала улететь в Турцию на отдых, за который им не довелось бы платить ни копейки.

Как стало известно, звезде «Дома-2» удалось договориться с руководством одной из турецких гостинец о бартере. А это значит, что Вика и Антон могли бы не только бесплатно отдохнуть в Турции за то, что просто разместили в личных профилях рекламу, где рассказали бы про отель, в котором они остановились, но и хорошо подзаработать.

Из-за вранья Феофилактовой относительно выплат алиментов бывшим мужем у Романец и Гусева «накрылась» бесплатная поездка в Турцию

Вот только из-за вранья Феофилактовой относительно неуплаты Гусевым алиментов поездка парочки «накрылась» в последний момент. Отметим, что приставы наложили на Антона запрет на выезд за границу, о чем герой «Дома-2» не так давно рассказал фанатам.

К слову, известно, что Романец и Гусеву теперь придется выплатить немалые деньги за неустойку, сообщает Ondom2.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:43

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