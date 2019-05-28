Диетологи назвали цельнозерновые каши лучшим завтраком для похудения





Наиболее полезными для завтрака признаны цельнозерновые хлопья, которые содержат большое количество пищевых волокон. Данные структуры обеспечивают здоровье кишечника, снижая риск возникновения рака. Полезными считаются злаки, а именно пшеница, рис, овес, ячмень, рожь и кукуруза. Диета с высоким содержанием клетчатки помогает поддерживать здоровое содержание жира в организме, снижает вероятность развития диабета 2 типа и болезней сердца. Исследование показало, что добровольцы, которые питались цельнозерновыми продуктами дважды в день, имели на 30% меньший риск возникновения смертельного воспаления.Цельнозерновые продукты содержат растворимую клетчатку, которая способствует снижению холестерина. Для похудения нужно завтракать порцией на 400 калорий, состоящей из полуобезжиренного молока и исключающей сахар.