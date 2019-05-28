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Названы продукты, помогающие избавиться от головной боли

Медики рассказали, какие продукты питания помогают устранить головную боль. В перечне есть нежирные виды молока и сладкие фрукты.
Названы продукты, помогающие избавиться от головной боли

При возникновении головной боли каждый старается принять своевременные меры, многие употребляют медикаменты или даже занимаются йогой и медитацией. Однако устранить болевые ощущения в области головы можно также обычными продуктами, ежедневно присутствующими на столах.

Так, уверены эксперты, избавить от головных болей может обычное молоко с невысоким содержанием жира. Содержащиеся в нем кальций и калий понижают болевые ощущения. Также полезны и рыбные блюда, в них содержится едва ли не весь комплекс витаминов B-группы, полезные и для нервной системы, а также ненасыщенные кислоты омега-3.

Нередко, уверены ученые, спазмы в голове могут возникать из-за снижения уровня сахара в крови. Для его восстановления следует употреблять фрукты, особенно сладкие, это поможет избежать неприятных ощущений.



 
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Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 15:30

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