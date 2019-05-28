Ученые объяснили, чем опасен для здоровья человека грязный воздух
Ученые объяснили, какие проблемы могут появиться со здоровьем у человека после продолжительного вдыхания грязного воздуха. Вредные выбросы опасны для многих систем организма, так как нарушают их нормальное функционирование.
Последствия загрязнения атмосферы угрожают человеку развитием заболеваний респираторной системы. Грязный воздух может быть причиной появления астмы и ХОБЛ - хронической обструктивной болезни легких. Выбросы также могут спровоцировать рак органа.
Пребывание в регионах, где уровень загрязненности считается повышенным, чревато появлением проблем с сердечно-сосудистой системой. В таких местах у жителей нарушается кровоток, что приводит к инсульту, полагают эксперты. В 2016 году ученым удалось доказать связь между загрязнением воздуха и каждым третьим инсультом в мире.
Среди нарушений, возникающих из-за воздействия вредных веществ, оказались импотенция и осложнения во время беременности. Касательно последней проблемы известно, что жизнь в эпицентрах химических выбросов неблагоприятно воздействует на иммунитет плода, что делает его уязвимым к болезням, а сам процесс родов протекает не всегда благополучно.
Последствия загрязнения атмосферы угрожают человеку развитием заболеваний респираторной системы. Грязный воздух может быть причиной появления астмы и ХОБЛ - хронической обструктивной болезни легких. Выбросы также могут спровоцировать рак органа.
Пребывание в регионах, где уровень загрязненности считается повышенным, чревато появлением проблем с сердечно-сосудистой системой. В таких местах у жителей нарушается кровоток, что приводит к инсульту, полагают эксперты. В 2016 году ученым удалось доказать связь между загрязнением воздуха и каждым третьим инсультом в мире.
Среди нарушений, возникающих из-за воздействия вредных веществ, оказались импотенция и осложнения во время беременности. Касательно последней проблемы известно, что жизнь в эпицентрах химических выбросов неблагоприятно воздействует на иммунитет плода, что делает его уязвимым к болезням, а сам процесс родов протекает не всегда благополучно.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:13