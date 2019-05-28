Ученые объяснили, чем опасен для здоровья человека грязный воздух





Последствия загрязнения атмосферы угрожают человеку развитием заболеваний респираторной системы. Грязный воздух может быть причиной появления астмы и ХОБЛ - хронической обструктивной болезни легких. Выбросы также могут спровоцировать рак органа.Пребывание в регионах, где уровень загрязненности считается повышенным, чревато появлением проблем с сердечно-сосудистой системой. В таких местах у жителей нарушается кровоток, что приводит к инсульту, полагают эксперты. В 2016 году ученым удалось доказать связь между загрязнением воздуха и каждым третьим инсультом в мире.Среди нарушений, возникающих из-за воздействия вредных веществ, оказались импотенция и осложнения во время беременности. Касательно последней проблемы известно, что жизнь в эпицентрах химических выбросов неблагоприятно воздействует на иммунитет плода, что делает его уязвимым к болезням, а сам процесс родов протекает не всегда благополучно.