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Медведев не исключил вероятности расширения ЕАЭС

Дмитрий Медведев дал большое интервью, приуроченное к 5-летию создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Премьер-министр РФ не исключил вероятности расширения состава участников этого объединения.
Медведев не исключил вероятности расширения ЕАЭС

По мнению Дмитрия Медведева, за 5 лет существования ЕАЭС прошел существенный путь развития и показал свою эффективность. Премьер-министр назвал главной задачей этого объединения не отставать от «мировой повестки дня». В нее политик включил цифровую экономику, разработку квантового компьютера, использование возможностей искусственного интеллекта и т. д.

Дмитрий Медведев также не исключил возможность расширения ЕАЭС и отметил, что это открытое объединение, готовое активно взаимодействовать со всеми желающими странами. Премьер-министр России рассказал о том, что участие в подобном союзе имеет множество преимуществ. Страны таким образом получают доступ к дополнительным рынкам сбыта и закупки продукции, упрощается таможенное регулирование и многое другое. Параллельно с этим идет непрерывная работа по совершенствованию имеющихся и созданию новых эффективных инструментов взаимодействия.

ЕАЭС нельзя сравнивать с ЕС, уверен Дмитрий Медведев. Европейский союз был создан и развивался в совершенно другое время, тогда и «история» двигалась не так быстро. Сейчас все страны и их объединения вынуждены в повышенном темпе приспосабливаться к новым правилам, которые меняются практически ежегодно.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:50

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