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Леонид Якубович рассказал о секретах съемок «Поля чудес»

Известный советский и российский ведущий Леонид Якубович рассказала о многих секретах съемок «Поля Чудес». Артист отмечает, он никогда не смотрел выпуски этой программы и до сих пор удивляется, почему она продолжает выходить уже 29 лет подряд и все равно пользуется успехом.
Леонид Якубович рассказал о секретах съемок «Поля чудес»

Леонид Якубович предполагает, что дело в самих людях, приходящих в студию «Поля чудес». Ведущий отмечает, им комфортно находиться и общаться с ним, что придает программе свою «магию». При этом знаменитость не забирает все лавры себе, он так описывает эту ситуацию: «Десятую долю беру на себя, все остальное от бога». За все 29 лет ведущий ни разу не посмотрел свое шоу и не собирается этого делать.

Незадолго до начала съемок Леонид Якубович настраивает себя на нужную «волну», ведь ему надо быть в таком расположении духа, чтобы все участники чувствовали себя хорошо и раскрывались на камеру. Знаменитость отмечает, в данном вопросе крайне сложно обмануть зрителя, если ему это перестанет приносить удовольствие – все сразу увидят изменения в его глазах.

У программы «Поле чудес» есть и свои недостатки, признается Леонид Якубович. Изначально съемки идут 2,5 часа, а в эфир выходит только 60 минут. Большая часть контента вырезается и остается за кадром, что сильно влияет на душевность программы. Из финальной версии пропадают многие реплики, смех и эмоции участников, а также почти все реакции публики, сообщает издание "Слово и дело".



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:16

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