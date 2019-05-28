АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые приблизились к созданию глобальной вакцины против смертоносного стрептококка A
EUR 72.19 USD 64.46
Курс валют на 28.05.2019

Эксперт рассказал о взрывном росте цен на овощи

Алексей Красильников, являющийся исполнительным директором Картофельного союза РФ, рассказал о взрывном росте цен на овощи. Эксперт отмечает, заметное подорожание картофеля, моркови, лука и капусты связано с засухой в Европе и перекрытием каналов контрабанды.
Эксперт рассказал о взрывном росте цен на овощи

Цены на овощи начали расти в середине мая, хотя до этого их стоимость в течении всего периода была на пару рублей ниже прошлогодней. Такой серьезный скачок эксперт объясняет серьезной засухой в Европе, которая привела к тому, что страны ЕС начали импортировать больше товаров данной группы. В первую очередь это касается картофеля из Египта, раньше он частично продавался в России. Из-за засухи в Европе практически все эти объемы были перенаправлены в страны ЕС, так как там имеется серьезный платежеспособный спрос. Также на цене картофеля сказался запрет властей Азербайджана на экспорт данной продукции.

Стоимость лука показала взрывной рост по той же причине. Значительная часть этой продукции из Узбекистана была продана в Европу, хотя раньше страны ЕС ее не закупали, она не соответствовала требованиям качества. Из-за засухи европейцы были вынуждены «закрыть глаза» на это. Аналогично и с капустой из Беларуси, страна начала поставки на Запад.

Эксперт отметил и другую причину такого рост цен на овощи – это перекрытие контрабанды из Прибалтики и Польши. Раньше эти каналы удовлетворяли часть спроса, но теперь они полностью исключены.



 
+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Иркутской области маленький ребенок
Алена Водонаева: «В случае с семьей
В России протестируют предсерийный
Меган Маркл может появиться на публике
Менеджер Юлии Началовой Анна Исаева
Минздрав внес изменения в правила
Ксения Собчак: «Первый раз в жизни я
Внедорожное купе Volkswagen Teramont X
В России скоро зарегистрируют препарат
Антон Гусев раскритиковал Евгению
Диана Шурыгина переехала в элитный
Названы самые бесполезные аксессуары к
Жители России выбрали наиболее
Ароматизаторы для электронных сигарет
В Новокузнецке неизвестные раскопали
Юля Ефременкова опять поблагодарила
Дмитрий Исхаков не сбривает бороду
В Петрозаводске автомобиль сбил ребенка
Эксперт рассказал о взрывном росте цен
«Зашивали более часа»: Дочь Ирины
Ученые обнаружили новый ген наиболее
В Хабаровске в заполненный горячей
В Великобритании женщина родила ребенка
Ученые приблизились к созданию
Исследования показывают, что мутации в
Бывшая любовница Андрея Лебедева
У смартфонов Samsung Galaxy S10
Дочь Любови Толкалиной хочет на год
Незначительный избыточный вес в
Стала известна дата начала продаж в РФ
Просмотреть все новости