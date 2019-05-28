Эксперт рассказал о взрывном росте цен на овощи





Цены на овощи начали расти в середине мая, хотя до этого их стоимость в течении всего периода была на пару рублей ниже прошлогодней. Такой серьезный скачок эксперт объясняет серьезной засухой в Европе, которая привела к тому, что страны ЕС начали импортировать больше товаров данной группы. В первую очередь это касается картофеля из Египта, раньше он частично продавался в России. Из-за засухи в Европе практически все эти объемы были перенаправлены в страны ЕС, так как там имеется серьезный платежеспособный спрос. Также на цене картофеля сказался запрет властей Азербайджана на экспорт данной продукции.Стоимость лука показала взрывной рост по той же причине. Значительная часть этой продукции из Узбекистана была продана в Европу, хотя раньше страны ЕС ее не закупали, она не соответствовала требованиям качества. Из-за засухи европейцы были вынуждены «закрыть глаза» на это. Аналогично и с капустой из Беларуси, страна начала поставки на Запад.Эксперт отметил и другую причину такого рост цен на овощи – это перекрытие контрабанды из Прибалтики и Польши. Раньше эти каналы удовлетворяли часть спроса, но теперь они полностью исключены.