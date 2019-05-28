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«Зашивали более часа»: Дочь Ирины Салтыковой Алиса рассказала о нападении овчарки

Алиса Салтыкова, дочь известной исполнительницы Ирины Салтыковой, рассказала шокирующую историю, о которой никто не знал. Полгода назад на 31-летнюю наследницу певицы напала овчарка и разорвала ей лицо, после этого внешность девушки спасали пластические хирурги, зашивавшие рану более часа.
«Зашивали более часа»: Дочь Ирины Салтыковой Алиса рассказала о нападении овчарки

Об этом Алиса Салтыкова рассказала на своей странице в Instagram. Дочь Ирины Салтыковой отметила, что данную историю не знает никто кроме ее близких. Полгода назад на нее напала овчарка и сильно искусала, пострадало лицо девушки: верхняя и нижняя губа были разорваны на две части. Также сильно пострадала одна рука, ею она защищалась. Практически сразу после нападения мать отвезла дочь в клинику Лапино, им повезло, там дежурил пластический хирург.

«Шили более часа», - рассказывает Алиса Салтыкова. Когда дочь Ирины Салтыковой пришла в себя, то не поверила собственным глазам. Девушка уже смирилась с тем, что останется изувеченной на всю жизнь, но мастерства специалиста оказалось достаточно, чтобы аккуратно и практически незаметно сшить ее губы. После операции остался только небольшой шрам над верхней частью.

Недавно Алиса Салтыкова сделал еще одну пластическую операцию и избавилась от оставшихся увечий. Она разместила фотографии «до и после», но снимка сразу после инцидента нет. Дочь певицы отметила, что подобные фотографии не для Instagram.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:22

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