Незначительный избыточный вес в молодости является фактором риска для сердечной недостаточности





Исследование ученых из Гетеборгского университета охватило 1,6 млн респондентов, призванных на военную службу с 1969 по 2005 годы. Возраст молодых людей на момент призыва составлял 18-19 лет. Эксперты проанализировали информацию об их росте, массе тела и параметрах физической формы в целом. В рамках научной работы также учитывались сведения о случаях госпитализаций и летальных исходов по причине сердечных заболеваний.Сопоставив полученные данные, специалисты выяснили, что угроза возникновения сердечной недостаточности возрастает даже при незначительном отклонении индекса массы тела от нормы. Мужчины с ИМТ ниже 20, участвовавшие в научном эксперименте, не вошли в группу риска по возникновению сердечной недостаточности. При этом у респондентов с показателем ИМТ выше 25 увеличивалась угроза появления кардиомиопатии в восьмикратном размере.По словам авторов исследования, данные выводы не распространяются на женщин, поскольку они не принимали участия в исследовании. Среди других факторов, способствующих развитию кардиомиопатии, эксперты также назвали наследственность, гипертонию и злоупотребление спиртными напитками.