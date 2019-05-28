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Незначительный избыточный вес в молодости является фактором риска для сердечной недостаточности

Шведские ученые в результате проведенного исследования выяснили, что даже незначительный избыточный вес в молодости является фактором риска для развития сердечной недостаточности. Специалисты также рассказали и о других причинах, приводящих к заболеваниям сердца.

Незначительный избыточный вес в молодости является фактором риска для сердечной недостаточности

Исследование ученых из Гетеборгского университета охватило 1,6 млн респондентов, призванных на военную службу с 1969 по 2005 годы. Возраст молодых людей на момент призыва составлял 18-19 лет. Эксперты проанализировали информацию об их росте, массе тела и параметрах физической формы в целом. В рамках научной работы также учитывались сведения о случаях госпитализаций и летальных исходов по причине сердечных заболеваний.

Сопоставив полученные данные, специалисты выяснили, что угроза возникновения сердечной недостаточности возрастает даже при незначительном отклонении индекса массы тела от нормы. Мужчины с ИМТ ниже 20, участвовавшие в научном эксперименте, не вошли в группу риска по возникновению сердечной недостаточности. При этом у респондентов с показателем ИМТ выше 25 увеличивалась угроза появления кардиомиопатии в восьмикратном размере.

Незначительный избыточный вес в молодости является фактором риска для сердечной недостаточности

По словам авторов исследования, данные выводы не распространяются на женщин, поскольку они не принимали участия в исследовании. Среди других факторов, способствующих развитию кардиомиопатии, эксперты также назвали наследственность, гипертонию и злоупотребление спиртными напитками.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:30

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