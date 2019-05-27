На дне Антарктиды уфологи обнаружили портал НЛО





Авторы сослались в своем открытии на сделанные фотографии при помощи околоземных спутников, оснащенными установками измерения. Искатели фактов доказательства существования внеземных цивилизаций заявили, что под многокилометровым снежным покровом сосредоточен своеобразный маяк с радиоволнами. Он якобы способен формировать электромагнитную аномалию в Антарктиде.Уфологи уверены, что на дне антарктического озера находится портал с энергетическими воротами в другой мир. Примером этому будто бы служат частые появления НЛО над материком.