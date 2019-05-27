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На дне Антарктиды уфологи обнаружили портал НЛО

Уфологи нашли в акватории озера Восток, скрытого под льдами Антарктиды, источник электромагнитных волн. По их мнению, это тайный портал пришельцев.
На дне Антарктиды уфологи обнаружили портал НЛО

Авторы сослались в своем открытии на сделанные фотографии при помощи околоземных спутников, оснащенными установками измерения. Искатели фактов доказательства существования внеземных цивилизаций заявили, что под многокилометровым снежным покровом сосредоточен своеобразный маяк с радиоволнами. Он якобы способен формировать электромагнитную аномалию в Антарктиде.

Уфологи уверены, что на дне антарктического озера находится портал с энергетическими воротами в другой мир. Примером этому будто бы служат частые появления НЛО над материком.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:44

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