На дне Антарктиды уфологи обнаружили портал НЛО
Уфологи нашли в акватории озера Восток, скрытого под льдами Антарктиды, источник электромагнитных волн. По их мнению, это тайный портал пришельцев.
Авторы сослались в своем открытии на сделанные фотографии при помощи околоземных спутников, оснащенными установками измерения. Искатели фактов доказательства существования внеземных цивилизаций заявили, что под многокилометровым снежным покровом сосредоточен своеобразный маяк с радиоволнами. Он якобы способен формировать электромагнитную аномалию в Антарктиде.
Уфологи уверены, что на дне антарктического озера находится портал с энергетическими воротами в другой мир. Примером этому будто бы служат частые появления НЛО над материком.
Авторы сослались в своем открытии на сделанные фотографии при помощи околоземных спутников, оснащенными установками измерения. Искатели фактов доказательства существования внеземных цивилизаций заявили, что под многокилометровым снежным покровом сосредоточен своеобразный маяк с радиоволнами. Он якобы способен формировать электромагнитную аномалию в Антарктиде.
Уфологи уверены, что на дне антарктического озера находится портал с энергетическими воротами в другой мир. Примером этому будто бы служат частые появления НЛО над материком.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:44