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Илья Яббаров пришел в восторг от первого слова своего сына Богдана

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Илья Яббаров настолько увлекся воспитанием своего маленького сына Богдана, что отправился в путешествие на родину своей бывшей возлюбленной Алены Савкиной. Пока молодой отец до места назначения не добрался, однако уже поделился впечатлениями от короткого ролика, присланного матерью малыша, где он произносит первое слово.
Илья Яббаров пришел в восторг от первого слова своего сына Богдана

Бывший проектант Илья Яббаров показал в своем микроблоге видеоролик, где его маленький сын Богдан среди прочих звуков, по мнению мужчины, произнес слово "мама". В возрасте малыша это сомнительно, однако мужчина уже пересмотрел запись множество раз, о чем поделился и со своей бывшей избранницей Аленой Савкиной.
Илья Яббаров пришел в восторг от первого слова своего сына Богдана

Стоит отметить, что Илья Яббаров закрыл свой аккаунт в Instagram из-за болезненного разрыва с Маргаритой Ларченко. Девушка пристально следит за его жизнью и даже сообщила фанатам, что не верит в отцовскую любовь. По мнению звезды реалити-шоу, во Владивосток саратовский шансонье поехал ради возвращения в Периметр, а не ради общения с сыном Богданом. Сам же Яббаров недавно рассказал, что нашел в Москве престижную работу, а потому возвращаться на проект "Дом-2" ему незачем.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:33

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