Илья Яббаров пришел в восторг от первого слова своего сына Богдана





Бывший проектант Илья Яббаров показал в своем микроблоге видеоролик, где его маленький сын Богдан среди прочих звуков, по мнению мужчины, произнес слово "мама". В возрасте малыша это сомнительно, однако мужчина уже пересмотрел запись множество раз, о чем поделился и со своей бывшей избранницей Аленой Савкиной.Стоит отметить, что Илья Яббаров закрыл свой аккаунт в Instagram из-за болезненного разрыва с Маргаритой Ларченко. Девушка пристально следит за его жизнью и даже сообщила фанатам, что не верит в отцовскую любовь. По мнению звезды реалити-шоу, во Владивосток саратовский шансонье поехал ради возвращения в Периметр, а не ради общения с сыном Богданом. Сам же Яббаров недавно рассказал, что нашел в Москве престижную работу, а потому возвращаться на проект "Дом-2" ему незачем.