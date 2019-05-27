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За 5 лет стоимость новых автомобилей в России выросла на 60%

Отечественные эксперты проанализировали рынок России и рассказали, как за последние 5 лет изменилась стоимость новых автомобилей. За этот период цены увеличились на 60%, в мае 2014 года «среднее» авто стоило 940 тысяч рублей, а уже в 2019-м этот показатель вырос до 1 млн 500 тысяч.
За 5 лет стоимость новых автомобилей в России выросла на 60%

Исследование провели специалисты группы «Автостат». Они анализировали динамику средневзвешенной стоимости авто на первичном рынке России. Для получения показателя используются не только цена каждой машины, но и ее доля в общем показателе продаж. Это позволяет узнать сумму, которую в среднем жители РФ тратят на покупку нового авто.

В мае 2014-го такая стоимость составляла 940 тысяч рублей. Спустя 5 лет этот показатель увеличился на 60% и равняется 1 млн 500 тысячам рублей. Эксперты отмечают: существенный рост связан с подорожанием иностранных валют. За этот период доллар стал на 85% дороже, йена – на 69%, евро – на 51%, а юань – на 72%. Все это привело к тому, что ценники на авто выросли.

При этом эксперты уверяют, что не стоит уповать исключительно на изменения курса иностранных валют по отношению к рублю. Многие автомобили производятся отечественными предприятиями, а также немало международных брендов организовали сборку машин на территории России. Эксперты отмечают: средняя стоимость автомобиля растет всегда, это уже привычный процесс на рынках многих стран.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:10

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