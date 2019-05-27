За 5 лет стоимость новых автомобилей в России выросла на 60%
Отечественные эксперты проанализировали рынок России и рассказали, как за последние 5 лет изменилась стоимость новых автомобилей. За этот период цены увеличились на 60%, в мае 2014 года «среднее» авто стоило 940 тысяч рублей, а уже в 2019-м этот показатель вырос до 1 млн 500 тысяч.
Исследование провели специалисты группы «Автостат». Они анализировали динамику средневзвешенной стоимости авто на первичном рынке России. Для получения показателя используются не только цена каждой машины, но и ее доля в общем показателе продаж. Это позволяет узнать сумму, которую в среднем жители РФ тратят на покупку нового авто.
В мае 2014-го такая стоимость составляла 940 тысяч рублей. Спустя 5 лет этот показатель увеличился на 60% и равняется 1 млн 500 тысячам рублей. Эксперты отмечают: существенный рост связан с подорожанием иностранных валют. За этот период доллар стал на 85% дороже, йена – на 69%, евро – на 51%, а юань – на 72%. Все это привело к тому, что ценники на авто выросли.
При этом эксперты уверяют, что не стоит уповать исключительно на изменения курса иностранных валют по отношению к рублю. Многие автомобили производятся отечественными предприятиями, а также немало международных брендов организовали сборку машин на территории России. Эксперты отмечают: средняя стоимость автомобиля растет всегда, это уже привычный процесс на рынках многих стран.
Исследование провели специалисты группы «Автостат». Они анализировали динамику средневзвешенной стоимости авто на первичном рынке России. Для получения показателя используются не только цена каждой машины, но и ее доля в общем показателе продаж. Это позволяет узнать сумму, которую в среднем жители РФ тратят на покупку нового авто.
В мае 2014-го такая стоимость составляла 940 тысяч рублей. Спустя 5 лет этот показатель увеличился на 60% и равняется 1 млн 500 тысячам рублей. Эксперты отмечают: существенный рост связан с подорожанием иностранных валют. За этот период доллар стал на 85% дороже, йена – на 69%, евро – на 51%, а юань – на 72%. Все это привело к тому, что ценники на авто выросли.
При этом эксперты уверяют, что не стоит уповать исключительно на изменения курса иностранных валют по отношению к рублю. Многие автомобили производятся отечественными предприятиями, а также немало международных брендов организовали сборку машин на территории России. Эксперты отмечают: средняя стоимость автомобиля растет всегда, это уже привычный процесс на рынках многих стран.
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:10