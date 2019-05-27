Медики: Курение кальяна может привести к туберкулезу





Однако кроме возможных инфекционных заболеваний и туберкулеза кальян имеет и ряд других негативных качеств. Олег Кутушев утверждает, что не существует безопасного табачного дыма. Все виды табакокурения и популярного нынче вейпинга могут привести к развитию «попкорновой болезни», что в свою очередь вызовет ряд других расстройств.Кроме этого, согласно статистике, восемь из десяти вейперов в течение года переходят на употребление табачных изделий, что влечет ряд других проблем. Самой распространенной и опасной болезнью курильщиков является рак легких. Для мужчин существует еще и вероятность возникновения проблем с репродуктивной системой. Также сигареты вызывают более быстрое старение организма и способствуют ослаблению иммунной системы, что влечет ряд других заболеваний.Специалисты предупреждают, что курение вредит здоровью, и не рекомендуют приобретать эту пагубную привычку.