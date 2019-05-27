АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Антибиотики в некоторых реках мира превышают “безопасный” уровень
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Медики: Курение кальяна может привести к туберкулезу

Глава центра профилактики и лечения табачной зависимости Олег Кутушев предупреждает, что курение кальяна может привести к туберкулезу или другим инфекционным заболеваниям. Это связано с отсутствием необходимой санитарной обработки устройств для курения табака.
Медики: Курение кальяна может привести к туберкулезу

Однако кроме возможных инфекционных заболеваний и туберкулеза кальян имеет и ряд других негативных качеств. Олег Кутушев утверждает, что не существует безопасного табачного дыма. Все виды табакокурения и популярного нынче вейпинга могут привести к развитию «попкорновой болезни», что в свою очередь вызовет ряд других расстройств.

Кроме этого, согласно статистике, восемь из десяти вейперов в течение года переходят на употребление табачных изделий, что влечет ряд других проблем. Самой распространенной и опасной болезнью курильщиков является рак легких. Для мужчин существует еще и вероятность возникновения проблем с репродуктивной системой. Также сигареты вызывают более быстрое старение организма и способствуют ослаблению иммунной системы, что влечет ряд других заболеваний.

Специалисты предупреждают, что курение вредит здоровью, и не рекомендуют приобретать эту пагубную привычку.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:59

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики рассказали о популярной диете,
Рок-группа «Машина времени» празднует
ByteDance может создать собственный
Лидия Федосеева-Шукшина рассказала,
В России хотят ужесточить правила
Настя Каменских показала пляжные фото
Фисташки снижают риск развития диабета
Серена Уильямс тайно навестила сына
Марго Овсянникова приютила у себя
Эксперты составили ТОП-6 бесполезных
Илья Яббаров пришел в восторг от
Родители 17-летней Маши Кончаловской
В Индии провели операцию по удалению
В новой серии мультфильма
Муж беременной экс-участницы "Дома-2"
Соловьев предложил поступить с
Безруков раскритиковал политику в
Дочь Ксении Бородиной Теона обиделась
Экс-участница проекта "Дом-2" Маргарита
За 5 лет стоимость новых автомобилей в
Футболист Дмитрий Тарасов купил дорогой
Поклонники раскритиковали экс-участницу
Медики: Курение кальяна может привести
Леди Гага появилась на публике в
Ксения Бородина жестко ответила
Таксистам хотят запретить работать
Галкин опубликовал видео встречи со
В Подмосковье дворняги затащили
Участник проекта "Дом-2" Антон Шоки
Итальянскими учеными воссоздан
Просмотреть все новости