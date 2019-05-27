Вкладчики банка «Югра» начнут получать выплаты с 1 июня





Ранее один из самых влиятельных акционеров банка Алексей Хотин был помещен под домашний арест по обвинению о растрате 7,5 миллиардов рублей. Предприниматель обвинение отрицает. Кроме того, люди из окружения бизнесмена опровергают информацию о том, что последний дал показания против полковника ФСБ Кирилла Черкалина, якобы обеспечивающего «крышу». Черкалина якобы арестовали именно после показаний фигуранта дела «Югры». Однако в окружении Хотина заявляют, что данная информация ложь и призвана очернить имя предпринимателя в период начала выплат вкладчикам.Напомним, что банк «Югра» лишили лицензии около двух лет назад. Тогда финансовое учреждение проиграло арбитражный суд, в то время как Конституционный суд РФ дело рассматривать отказался, сославшись на отсутствие компетенции. Вместе с тем КС выпустил Определение, в котором указаны возможные нарушения при рассмотрении в суде, а также в действиях ЦБ России.СМИ указывают на связь АО «Комплексные инвестиции» с именем Алексея Хотина. Представители компании не открещиваются от этого, как и не опровергают информацию о целенаправленной скупке долгов «Югры» перед вкладчиками. В окружении бизнесмена объяснили, что это делается для снятия достигшего на данный момент пика социального напряжения. Кроме того пожелавший остаться неназванным собеседник «Московской газеты» не исключил, что после закрытия всех долгов перед вкладчиками с Хотина могут быть сняты обвинения.Как говорится в графике, кредиторы с суммами менее миллиона рублей получат свои деньги в течение года. А те, кто держал вклады менее 50 тысяч – в течение месяца. Очевидно, что в планах предпринимателя в первую очередь рассчитаться с наименее состоятельными вкладчиками.При этом АО «Комплексные инвестиции» отказалось сотрудничать с АСВ. Что касается возможного банкротства АО, то в окружении бизнесмена заявили, что это невозможно, так как для Хотина расчет с вкладчиками является вопросом репутации. Предприниматель, как сообщается, намерен продолжить жить и работать в России, а его сын даже поступил в Суворовское училище.