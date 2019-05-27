Ученые: Солодковый чай может вызвать гипертонию





Не так давно в одну из больниц Канады поступил 84-летний мужчина, который пожаловался на головную боль, чувствительность к свету, боль в груди, усталость и задержку жидкости в икрах. Медики диагностировали высокое кровяное давление, что было вызвано потреблением домашнего чая, приготовленного из корня солодки. После госпитализации и лечения пациент сказал врачам, что выпивал 1-2 стакана в день домашнего экстракта корня солодки в течение двух недель до ухудшения самочувствия.Популярный травяной чай из корня солодки имеет чрезмерное количество некоторых растительных продуктов, которые вызывают побочные эффекты. Как отмечает доктор Жан-Пьер Фалет из Университета Макгилла, продукты, содержащие экстракт корня солодки, могут повышать кровяное давление, вызывать задержку воды и снижать уровень калия при чрезмерном потреблении. Лакричный чай распространен на Ближнем Востоке и в некоторых частях Европы, а также особенно популярен в Египте во время Рамадана. Учитывая мультикультурное население Канады, врачам рекомендуется рассмотреть возможности скрининга потребления корня солодки у пациентов с трудноконтролируемой гипертонией.