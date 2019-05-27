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Певица Саша Савельева показала фигуру после родов

Певица Саша Савельева показала фигуру после родов в спортивном костюме. Соответствующий снимок солистка группы “Фабрика” обнародовала на личной странице в сети Instagram.
Певица Саша Савельева показала фигуру после родов

В браке с Кириллом Сафоновым певица Саша Савельева в марте родила первенца. У звезды сериала “Татьянин день”, кроме того, имеется взрослая наследница Анастасия, которая проживает в США. На личной странице в соцсети артистка разместила новый снимок,позируя в спортивном костюме и белых кроссовках. Согласно пометке, певица позировала на набережной в Серебряном бору в Москве. В подписи к фото знаменитость отметила, что можно стать богатейшим человеком на кладбище, если все время активно трудиться и никогда не отдыхать. Также Савельева поинтересовалась у поклонников, сколько времени они выделяют на отдых.

Фолловеры высоко оценили фигуру звезды, отметив, что она замечательно выглядит после родов. В частности, поклонникам понравился спортивный костюм звезды.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:16

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