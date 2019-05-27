Певица Саша Савельева показала фигуру после родов

В браке с Кириллом Сафоновым певица Саша Савельева в марте родила первенца. У звезды сериала “Татьянин день”, кроме того, имеется взрослая наследница Анастасия, которая проживает в США. На личной странице в соцсети артистка разместила новый снимок,позируя в спортивном костюме и белых кроссовках. Согласно пометке, певица позировала на набережной в Серебряном бору в Москве. В подписи к фото знаменитость отметила, что можно стать богатейшим человеком на кладбище, если все время активно трудиться и никогда не отдыхать. Также Савельева поинтересовалась у поклонников, сколько времени они выделяют на отдых.Фолловеры высоко оценили фигуру звезды, отметив, что она замечательно выглядит после родов. В частности, поклонникам понравился спортивный костюм звезды.