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Microsoft создает AI с реалистичной речью

Компания Microsoft совместно с китайскими коллегами создают AI с реалистичной речью. Теперь текст можно преобразовать, используя около 200 образцов голоса.
Microsoft создает AI с реалистичной речью

Разработчики совершенствуют программу по преобразованию текста в речь, но все еще может потребоваться много времени для обучения, чтобы получить естественное звучание. В Microsoft создали AI для преобразования текста, который может генерировать реалистичную речь, используя всего 200 образцов голоса и соответствующие транскрипции. Система частично опирается на метод, описанный в фильме “Трансформеры”. Глубокие нейронные сети эмулируют нейроны в мозге, мгновенно взвешивают каждый вход и выход, помогая связям очень эффективно обрабатывать даже длинные последовательности. Специальный код удаляет шум, а сама программа является сравнительно простой.

Результаты пока далеки от идеала, но программа очень точна в разборчивости слов. Что еще более важно, это может сделать преобразования текста в речь доступным. При использовании программы не нужно тратить много усилий, чтобы получить реалистичные голоса. Исследователи планируют разработать диалог, полностью созданный искусственно.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:26

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