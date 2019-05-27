Microsoft создает AI с реалистичной речью





Разработчики совершенствуют программу по преобразованию текста в речь, но все еще может потребоваться много времени для обучения, чтобы получить естественное звучание. В Microsoft создали AI для преобразования текста, который может генерировать реалистичную речь, используя всего 200 образцов голоса и соответствующие транскрипции. Система частично опирается на метод, описанный в фильме “Трансформеры”. Глубокие нейронные сети эмулируют нейроны в мозге, мгновенно взвешивают каждый вход и выход, помогая связям очень эффективно обрабатывать даже длинные последовательности. Специальный код удаляет шум, а сама программа является сравнительно простой.Результаты пока далеки от идеала, но программа очень точна в разборчивости слов. Что еще более важно, это может сделать преобразования текста в речь доступным. При использовании программы не нужно тратить много усилий, чтобы получить реалистичные голоса. Исследователи планируют разработать диалог, полностью созданный искусственно.