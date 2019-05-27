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Женщина в Шотландии приняла симптомы серьезного заболевания за простуду и оказалась парализованной

Женщина из города Глазго Шотландия приняла симптомы серьёзного заболевания за простуду. В результате развития болезни её парализовало, из-за чего она 11 недель провела в коме.
Женщина в Шотландии приняла симптомы серьезного заболевания за простуду и оказалась парализованной

Происшествие произошло еще 8 января 2019 года. Перед этой датой женщину несколько недель тошнило, и она сильно кашляла. Незадолго до отъезда в отпуск у неё отняло ноги, после чего девушка обратилась в больницу. Врач не обнаружил серьезной проблемы и сказал, что это заболевание произошло на нервной почве перед поездкой. После консультации женщина отправилась домой.

Однако по приезду самочувствие больной только ухудшилось, поэтому она вызвала скорую помощь. В больнице врачи смогли диагностировать заболевание. У девушки обнаружили редкую болезнь – синдром Гийена-Баре, который вызвал проблемы с легкими. Из-за прогрессирования заболевания врачам пришлось ввести женщину в кому, в результате чего она провела в кровати 11 недель.

После излечения от болезни девушке снова пришлось учиться все делать заново. Долгий срок реабилитации был вызван параличом и атрофией мышц. Сейчас она пишет книгу о своей истории болезни, поскольку хочет поддержать других людей, заболевших синдромом Гийена-Баре, и поделиться собственным опытом. В данный момент девушка прошла полный курс реабилитации и почти полностью восстановила свой организм.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:17

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