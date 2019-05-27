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Художник из КНР продает ноутбук с самыми опасными вирусами за 1,2 млн долларов

Автор многих картин из КНР Гуо О Донг выставил на аукцион свой ноутбук, в котором размещены самые опасные в мире компьютерные вирусы. За устройство он просит 1,2 миллиона долларов.
Художник из КНР продает ноутбук с самыми опасными вирусами за 1,2 млн долларов

Реализовать мастер намерен «Постоянство хаоса» (Persistence of Chaos) так именуется его ноутбук. Технологический продукт разработки Samsung поражен такими вредоносными программами, как Dark Tequila и многими другими. Нанесенный ими ущерб Гуо О Донг оценил в 95 миллиардов долларов. В это же время ноутбук не представляет опасности для пользователя, пока не подключен к Интернету.

Одним из вирусов, присутствующим в гаджете, является WannaCry. С его помощью киберзлоумышленники два года назад отключали компьютеры в клиниках и фабриках по всей планете, после чего в атаке разведчики обвинили КНДР. Художник считает этот троян отличным примером того, как цифровые атаки наносят ущерб миру. Потенциальным покупателям Донг заявил, чти вирусы следует считать современным мощным оружием, способным кардинальным образом влиять на жизнь людей.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:45

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