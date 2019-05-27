Поклонники сравнили Настасью Самбурскую с Ким Кардашян

Несмотря на то, что кинофестиваль в Каннах завершился 25 мая, знаменитости продолжают публиковать фотографии своих роскошных нарядов, в которых они присутствовали на мероприятии. Артистка Настасья Самбурская решила не отставать от зарубежных коллег и опубликовала на своей странице в соцсети снимок, на котором она позирует на ступеньках, покрытых тканью красного цвета.Кинозвезда оставила под фото шуточный пост о том, что она якобы стоит на красной ковровой дорожке в Каннах. Хотя одежда актрисы и была повседневной, она приняла положение тела, выгодно подчеркнувшее достоинства ее фигуры.Многие почитатели Настасьи Самбурской даже не обратили внимание на упоминание ковровой дорожки и международного кинофестиваля. Они написали в адрес любимицы множество комплиментов относительно ее внешности, а один из фолловеров сравнил ее с американской светской львицей Ким Кардашян.