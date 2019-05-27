Эксперты составили рейтинг самых простых автомобилей для технофобов





На первом месте в ТОП-10 расположился пикап Nissan Frontier. Внешний вид машины несколько грубоват, однако она оснащена дополнительным мотором VQ Series V6, который считается одним из лучших. Модель является отличным выбором для автомобилистов, которые отдают предпочтение простому движению.На второй строчке рейтинга разместился автомобиль повышенной проходимости Jeep Wrangler. Наряду с признанной надежностью, производитель укомплектовал внедорожник системой с информационно-развлекательной функцией.Третье место специалисты отдали еще одному внедорожнику Mahindra Roxor. Основной характеристикой машины является турбодизельный силовой агрегат объемом 2,5 литра и мощностью 62 л.с.Четвертое место заняла машина B-класса Hyundai Accent, которая стала отправной точкой в серии легковых автомобилей корейского автопроизводителя.Замыкает пятерку лидеров доступный кроссовер Dacia Duster. Купив авто, собственник оценит его высокое качество, а не избыточное количество высокотехнологичных мелочей.Далее в ТОП-10 разместились Dodge Caravan, Mazda Miata, Alfa Romeo 4C, Porsche 911 Carrera T и Ariel Atom.