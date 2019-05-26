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Ученые рассказали о вызывающем рак красителе

Австралийские ученые провели исследование и узнали о влиянии пищевого красителя E171 на здоровье людей. Данная добавка способна вызывать рак толстой кишки у людей, часто употребляющих продукты, в состав которых она входит.
Ученые рассказали о вызывающем рак красителе

Пищевой краситель E171 используется во всем мире, его применяют для того, чтобы придавать продуктам белый цвет. Его можно найти в питательных смесях, молочных товарах, зефире, крабовых палочках, соусах, фаст-фуде. Примечательно, что данная добавка провоцирует развитие рака не прямо, а косвенно. Сама она никак не нарушает слизистую оболочку толстой кишки, но влияет на генетическую структуру клеток этого органа. Такое продолжительное воздействие существенно увеличивает риск появления онкологии.

Ученые отмечают, рак толстой кишки крайне сложно вылечить из-за ряда его особенностей. Специалисты советуют людям внимательно читать состав продуктов и искать там краситель E171. Если он имеется, то употребление такой еды нужно свести к минимум, а желательно – вообще отказаться от нее.

Австралийские специалисты уже начали следующее исследование, призванное углубить полученные знания о красителе E171. Ученые советуют людям внимательно изучить список пищевых добавок с приставкой E и узнать о их влиянии на организм. Не все они вызывают развитие рака, но многие из них имеют другое негативное влияние на здоровье людей.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:16

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