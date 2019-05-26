Ученые создали визуальную модель делящейся стволовой клетки





Для создания визуальной модели делящейся стволовой клетки ученые воспользовались современным инструментом, называющимся Integrated Mitotic Stem Cell. Для этого были использованы практически все теоретические знания и статистические данные, имеющиеся у специалистов относительно процесса митоза. В результате они получили трехмерную высокодетализированную модель деления стволовой клетки. Ее можно рассматривать и вращать, увеличивать и уменьшать, ускорять и замедлять.Все это позволит ученым более подробно изучить процесс протекания деления стволовой клетки. Уже сейчас специалисты смогли подметить некоторые особенности, не известные им ранее. В первую очередь это так называемая «триггерная точка», именно в ней структуры клетки начинают резко меняться, и стартует сам процесс создания идентичного образования. Также специалисты отметили, что в метафазе, т.е. непосредственно перед делением, все клетки имеют низкую степень вариации и сильно похожи друг на друга.В дальнейшем онкологи смогут проследить процесс деления клетки и узнать, что конкретно приводит к образованию рака. Это позволит не только снизить риск таких болезней, но и найти новые способы лечения.