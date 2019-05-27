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Ученые рассказали о 6 ловушках, которыми плотоядные растения пользуются для охоты

Как известно, в природе существует более 630 видов плотоядных растений. Ученые рассказали о 6 видах ловушек, которыми они пользуются для охоты.
Ученые рассказали о 6 ловушках, которыми плотоядные растения пользуются для охоты

Различные плотоядные растения прибегают к разнообразным способам добычи питательных веществ. Представители рода непентес, а также семейства саррацениевых полагаются на лиственную площадь, внутри которой расположены вязкие вещества. Насекомые, попавшие внутрь, со временем растворяются, превращаясь в питательную смесь. Росянки, а также жирянки нередко заманивают жертв благодаря использованию особых желез с липкой слизью, длина которой может варьироваться. Венерина мухоловка полагается на два специальных волоска, которые захлопываются после того, как насекомое оказалась между её листьев. Ловушка оказывается весьма надежной, в связи с чем жертва не сможет самостоятельно её покинуть. Некоторые растения пользуются особенно длинными щупальцами, засасывающими добычу и перемещающими ее к центру растения.

Особые представители плотоядной флоры, которые обитают в воде, создают специальные пузыри, заполняющиеся водой, после того, как в них угодило насекомое. Семейство Genlisea нередко используют рыбаки по причине того, что спиральная структура их листьев не позволяет омарам выбраться из сети.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 02:20

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