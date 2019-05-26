Ученые: Потребление клетчатки обеспечивает здоровые кишечные бактерии у людей с сердечной недостаточностью





Как отмечает автор исследования доктор Кристиане Майерхофер из университетской больницы Осло, кишечная микробиота состоит из триллионов микроорганизмов, которые потенциально могут повлиять на здоровье. Предыдущее исследование связало снижение разнообразия микробов в кишечнике пациентов с сердечной недостаточностью, а в новом эксперименте было доказано, что это происходит из-за низкого потребления клетчатки. Выяснилось, что присутствие мяса в рационе приводит к увеличению уровня триметиламин-N-оксида у пациентов с сердечной недостаточностью. Таким образом ученые связали диету, активность кишечника и сердечно-сосудистые заболевания. В эксперименте участвовали 84 пациента с хронической сердечной недостаточностью и 266 здоровых добровольцев. Состав кишечных микробов оценивали путем секвенирования бактериального гена 16S рРНК в образцах стула и сравнивали между двумя группами. У пациентов с сердечной недостаточностью биоразнообразие кишечных микробов было ниже, чем у здоровых людей.Ученые выяснили, что пациенты, перенесшие пересадку сердца или умерли вследствие болезни, имели более низкое биоразнообразие и низкое отношение Firmicutes / Bacteroidetes, чем представители контрольной группы. Что касается диеты, разнообразие бактерий и уровни Firmicutes были положительно связаны с потреблением клетчатки. Если эти результаты будут подтверждены в будущих исследованиях, ученые советуют выбирать злаки, фрукты и овощи, чтобы стимулировать здоровую флору кишечника.